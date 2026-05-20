Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
20:00 Мск
«Локомотив-Кубань» — ЦСКА, результат матча 20 мая 2026, счет 75:85, плей-офф Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и повёл в серии 1/2 финала Единой лиги со счётом 3-1
В среду, 20 мая, в Краснодаре состоялся четвёртый матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимал ЦСКА. Хозяева паркета со счётом 75:85 (29:21, 11:22, 11:13, 24:29) уступили московской команде. В серии ведёт ЦСКА со счётом 3-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
20 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Мур - 18, Мартин - 9, Ищенко - 8, Темиров - 5, Хантер - 5, Квитковских - 3, Самойленко - 3, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Коновалов
ЦСКА: Кливленд - 13, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Уэйр - 11, Астапкович - 10, Ухов - 7, Митрович - 7, Курбанов - 5, Антонов - 4, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов

В составе московской команды лучшим игроком оказался американский защитник Антониус Кливленд, в его активе 13 очков, два подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+9».

В составе «Локомотива-Кубань» отличился американский защитник Патрик Миллер, заработавший 22 очка, сделавший три подбора и восемь передач.

Пятая игра серии состоится 23 мая в Москве.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
