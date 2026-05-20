ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и повёл в серии 1/2 финала Единой лиги со счётом 3-1

В среду, 20 мая, в Краснодаре состоялся четвёртый матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимал ЦСКА. Хозяева паркета со счётом 75:85 (29:21, 11:22, 11:13, 24:29) уступили московской команде. В серии ведёт ЦСКА со счётом 3-1.

В составе московской команды лучшим игроком оказался американский защитник Антониус Кливленд, в его активе 13 очков, два подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+9».

В составе «Локомотива-Кубань» отличился американский защитник Патрик Миллер, заработавший 22 очка, сделавший три подбора и восемь передач.

Пятая игра серии состоится 23 мая в Москве.