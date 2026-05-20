Результаты матчей плей-офф Единой лиги 20 мая

В среду, 20 мая, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результат полуфинальной встречи плей-офф Единой лиги 20 мая:

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 75:85 (1-3).

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер, заработавший 22 очка, сделавший три подбора и восемь передач.

Таким образом, ЦСКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится 20 мая в Москве.

Напомним, московская команда является действующим чемпионом Единой лиги.