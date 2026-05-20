ФИБА пожизненно дисквалифицировала двух украинских игроков за коррупцию

Дисциплинарная комиссия Международной федерации баскетбола (ФИБА) признала украинских баскетболистов Александра Кольченко и Сергея Приймака виновными в манипулировании результатами матчей и ставках на баскетбольные соревнования. Об этом сообщает ТАСС.

«Дисциплинарная комиссия FIBA признала украинских баскетболистов Александра Кольченко и Сергея Приймака виновными в манипулировании результатами матчей, ставках на баскетбольные соревнования и нарушении долга сообщать об известных фактах коррупции. Оба дисквалифицированы пожизненно. Расследование FIBA установило причастность игроков к манипуляциям в матчах клубов Naic Aces (Филиппины) и Adroit (Сингапур) в течение сезона-2024 и сезона-2025, в том числе в двух играх Champions League East Asia в мае 2025 года. По результатам рассмотрения дела дисциплинарная комиссия FIBA применила к обоим игрокам одинаковые санкции: пожизненный запрет на участие в любых мероприятиях FIBA и связанных с ними мероприятиях в качестве игрока, включая любые соревнования, признанные FIBA, а также пожизненный запрет на выполнение любых других функций на таких мероприятиях. Эти санкции распространяются на соревнования на Украине, в том числе любительские», — говорится в заявлении ФИБА.

Материалы по теме
