Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томович прокомментировал поражение «Локо» в четвёртом матче 1/2 финала Единой лиги с ЦСКА

Томович прокомментировал поражение «Локо» в четвёртом матче 1/2 финала Единой лиги с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение от ЦСКА (75:85) в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счёт в серии стал 3-1 в пользу московской команды.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
20 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Мур - 18, Мартин - 9, Ищенко - 8, Темиров - 5, Хантер - 5, Квитковских - 3, Самойленко - 3, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Коновалов
ЦСКА: Кливленд - 13, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Уэйр - 11, Астапкович - 10, Ухов - 7, Митрович - 7, Курбанов - 5, Антонов - 4, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов

«Поздравляю ЦСКА – они показали свой уровень, выиграв этот интенсивный и интересный матч. Спасибо болельщикам, которые прекрасно поддерживали нас до последней минуты несмотря ни на что. Главное, что я хочу сказать – горжусь своей командой. Да, результат для нас неудачный. Но я видел, что парни выложились на полную. На мой взгляд, задача тренера – не только учить навыкам, тактике, но и заряжать страстью, энергией, характером. Я обожаю соревноваться, это моя жизнь, ненавижу проигрывать ни в чём, пусть это даже партия в карты дома на выходных.

И я рад видеть, что команда приняла мои установки. Они сегодня сражались до последней секунды, отдали всё, что смогли. Были эпизоды, которые сложились не в нашу пользу: где-то мы теряли мяч сразу после перехвата, где-то не попали, а соперник попал. Но точно знаю – мы не сдались. Серия продолжается, будем биться, пока есть шансы. Сегодня я видел огонь в глазах наших игроков – горжусь ими», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил
Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android