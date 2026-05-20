Томович прокомментировал поражение «Локо» в четвёртом матче 1/2 финала Единой лиги с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение от ЦСКА (75:85) в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счёт в серии стал 3-1 в пользу московской команды.

«Поздравляю ЦСКА – они показали свой уровень, выиграв этот интенсивный и интересный матч. Спасибо болельщикам, которые прекрасно поддерживали нас до последней минуты несмотря ни на что. Главное, что я хочу сказать – горжусь своей командой. Да, результат для нас неудачный. Но я видел, что парни выложились на полную. На мой взгляд, задача тренера – не только учить навыкам, тактике, но и заряжать страстью, энергией, характером. Я обожаю соревноваться, это моя жизнь, ненавижу проигрывать ни в чём, пусть это даже партия в карты дома на выходных.

И я рад видеть, что команда приняла мои установки. Они сегодня сражались до последней секунды, отдали всё, что смогли. Были эпизоды, которые сложились не в нашу пользу: где-то мы теряли мяч сразу после перехвата, где-то не попали, а соперник попал. Но точно знаю – мы не сдались. Серия продолжается, будем биться, пока есть шансы. Сегодня я видел огонь в глазах наших игроков – горжусь ими», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.