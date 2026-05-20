Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис — о полуфинале с «Локо»: судьба серии в наших руках — этого мы и хотели

Пистиолис — о полуфинале с «Локо»: судьба серии в наших руках — этого мы и хотели
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги четвёртого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (85:75). Московская команда одержала вторую гостевую победу в Краснодаре и повели в серии 3-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
18 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 100
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 19, Миллер - 18, Хантер - 12, Ищенко - 9, Хаджибегович - 9, Темиров - 7, Квитковских - 4, Коновалов - 3, Коско, Мур, Шеянов, Самойленко
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 21, Руженцев - 10, Жан-Шарль - 10, Антонов - 8, Курбанов - 7, Ухов - 6, Митрович - 4, Астапкович - 3, Кливленд, Карпенко, Чадов

«Спасибо болельщикам ЦСКА, особенно тем, кто приехал поддержать нас из Москвы. Как всегда, отмечу болельщиков «Локо», создавших классную атмосферу. Мы знали, что «Локо» пойдёт ва-банк, что соперники будут использовать вторую половину предыдущего матча для собственного вдохновения. Конечно, наш старт не назовешь хорошим. Тем не менее, мы сохранили холодную голову, ответили хорошей защитой, сыграли с мудростью и храбростью. Мы с большим уважением относимся к соперникам, знаем, что серия не закончена, они не сдадутся. Тем не менее, судьба серии в наших руках, этого мы и хотели», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
Первые после ЦСКА. Историческому достижению «Локомотива» в Евролиге — 10 лет Первые после ЦСКА. Историческому достижению «Локомотива» в Евролиге — 10 лет
Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android