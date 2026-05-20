Пистиолис — о полуфинале с «Локо»: судьба серии в наших руках — этого мы и хотели

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги четвёртого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (85:75). Московская команда одержала вторую гостевую победу в Краснодаре и повели в серии 3-1.

«Спасибо болельщикам ЦСКА, особенно тем, кто приехал поддержать нас из Москвы. Как всегда, отмечу болельщиков «Локо», создавших классную атмосферу. Мы знали, что «Локо» пойдёт ва-банк, что соперники будут использовать вторую половину предыдущего матча для собственного вдохновения. Конечно, наш старт не назовешь хорошим. Тем не менее, мы сохранили холодную голову, ответили хорошей защитой, сыграли с мудростью и храбростью. Мы с большим уважением относимся к соперникам, знаем, что серия не закончена, они не сдадутся. Тем не менее, судьба серии в наших руках, этого мы и хотели», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.