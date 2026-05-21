Баскетбол Новости

Джефф Тиг: Брансон — лучший игрок в истории «Нью-Йорк Никс»

Бывший участник Матча всех звёзд НБА Джефф Тиг назвал американского разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона лучшим игроком в истории клуба.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
94 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Убре - 22, Эмбиид - 18, Макси - 17, Джордж - 15, Эджкомб - 11, Граймс - 6, Уотфорд - 3, Барлоу - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Терри, Брум, Бона, Уокер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 33, Бриджес - 23, Шамет - 15, Харт - 12, Таунс - 8, Робинсон - 6, Кларксон - 4, Макбрайд - 3, Альварадо - 3, Сохан - 1, Дадье, Колек, Диавара, Хукпорти

«Он лучший игрок «Никс» в истории. Я смотрел матчи «Нью-Йорк Никс» всю свою чёртову жизнь, никогда не видел, чтобы кто-то делал такое в Нью-Йорке. Люблю Патрика Юинга, но никогда не видел такого», — приводит слова Тига Basket News.

В первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс» Брансон набрал 38 очков, сделал пять подборов, шесть передач и три перехвата за 46 минут на площадке.

Следующий матч в этой серии состоится в ночь на 22 мая в Нью-Йорке.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Cетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
