Джефф Тиг: Брансон — лучший игрок в истории «Нью-Йорк Никс»

Бывший участник Матча всех звёзд НБА Джефф Тиг назвал американского разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона лучшим игроком в истории клуба.

«Он лучший игрок «Никс» в истории. Я смотрел матчи «Нью-Йорк Никс» всю свою чёртову жизнь, никогда не видел, чтобы кто-то делал такое в Нью-Йорке. Люблю Патрика Юинга, но никогда не видел такого», — приводит слова Тига Basket News.

В первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс» Брансон набрал 38 очков, сделал пять подборов, шесть передач и три перехвата за 46 минут на площадке.

Следующий матч в этой серии состоится в ночь на 22 мая в Нью-Йорке.