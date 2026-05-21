НБА объявила символические сборные новичков сезона-2025/2026. Дёмин остался вне списков

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала составы двух символических пятёрок по итогам регулярного сезона-2025/2026. Примечательно, что защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не был включён ни в одну из них.

В первую пятёрку вошли Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс») и Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

Вторую пятёрку составили Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»), Максим Рейно («Сакраменто Кингз»), Джеремая Фирс («Нью-Орлеан»), Эйс Бэйли («Юта Джаз») и Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).

Примечательно что попадание в символическую сборную новичков НБА — это престижное достижение, отражающее признание таланта игрока со стороны экспертов и руководства лиги.

Стоит отметить, что подобный успех способен повлиять на карьеру спортсмена, повысить его привлекательность для спонсоров и открыть новые возможности: во многих новичковых контрактах предусмотрены индивидуальные бонусы за попадание в одну из сборных, разумеется, с учётом ограничений по потолку зарплат.