Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА объявила символические сборные новичков сезона-2025/2026. Дёмин остался вне списков

НБА объявила символические сборные новичков сезона-2025/2026. Дёмин остался вне списков
Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала составы двух символических пятёрок по итогам регулярного сезона-2025/2026. Примечательно, что защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не был включён ни в одну из них.

В первую пятёрку вошли Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс») и Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

Вторую пятёрку составили Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»), Максим Рейно («Сакраменто Кингз»), Джеремая Фирс («Нью-Орлеан»), Эйс Бэйли («Юта Джаз») и Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).

Примечательно что попадание в символическую сборную новичков НБА — это престижное достижение, отражающее признание таланта игрока со стороны экспертов и руководства лиги.

Стоит отметить, что подобный успех способен повлиять на карьеру спортсмена, повысить его привлекательность для спонсоров и открыть новые возможности: во многих новичковых контрактах предусмотрены индивидуальные бонусы за попадание в одну из сборных, разумеется, с учётом ограничений по потолку зарплат.

Читайте далее:
Леброн, тренажёрный зал и планы в Москве. Откровения Дёмина после первого сезона в НБА Леброн, тренажёрный зал и планы в Москве. Откровения Дёмина после первого сезона в НБА
Егор Дёмин становится крепче и сильнее. В следующем сезоне его будет не узнать Егор Дёмин становится крепче и сильнее. В следующем сезоне его будет не узнать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android