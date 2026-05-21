Итоги голосования по символическим пятёркам новичков НБА без россиянина Егора Дёмина

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила составы двух символических сборных новичков по итогам регулярного сезона-2025/2026. В первую пятёрку вошли Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс») и Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»). Во вторую пятёрку были выбраны Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»), Максим Рейно («Сакраменто Кингз»), Джеремая Фирс («Нью-Орлеан»), Эйс Бэйли («Юта Джаз») и Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).

«Чемпионат» знакомит читателей с результатами голосования, в котором 20-летний защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал всего два балла и оказался одним из аутсайдеров итоговой таблицы. За определение лучших новичков отвечала панель, в которую вошли 100 спортивных журналистов.

Итоги голосования Фото: Пресс-служба НБА

Итоги голосования Фото: Пресс-служба НБА

Оказаться в символической сборной новичков НБА — знак большого доверия и отличная оценка настоящих и будущих перспектив игрока. Помимо статуса, такое признание автоматически делает молодого баскетболиста более заметным для маркетинга и предполагает дополнительные варианты для развития в лиге. Кроме того, за это достижение новичкам зачастую предусмотрены персональные премии, которые идут в зачёт общей зарплаты по контракту.