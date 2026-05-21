Оклахома-Сити Тандер — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 21 мая 2026, счет 122:113, 1/2 плей-офф НБА 2025-2026

«Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» во втором матче полуфинала. У Вембаньямы — дабл-дабл
Завершился второй матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 122:113. Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
122 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Карузо - 17, Холмгрен - 13, Маккейн - 12, Уоллес - 12, Митчелл - 10, Хартенштайн - 10, Дорт - 8, Уильямс - 6, Уильямс - 4, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 25, Васселл - 22, Вембаньяма - 21, Харпер - 12, Джонсон - 10, Шампани - 8, Маклафлин - 6, Барнс - 5, Корнет - 4, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

Самым результативным в составе хозяев стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, набравший 30 очков, а также совершил четыре подбора и сделал девять результативных передач.

Французский центровой гостей Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл из 21 очка и 17 подборов.

Следующий матч между командами состоится 23 мая в Сан-Антонио.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Что нужно «Оклахоме», чтобы остановить «Сан-Антонио» и Виктора Вембаньяму
