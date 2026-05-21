«Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» во втором матче полуфинала. У Вембаньямы — дабл-дабл

Завершился второй матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 122:113. Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

Самым результативным в составе хозяев стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, набравший 30 очков, а также совершил четыре подбора и сделал девять результативных передач.

Французский центровой гостей Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл из 21 очка и 17 подборов.

Следующий матч между командами состоится 23 мая в Сан-Антонио.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».