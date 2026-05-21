«Заставили поволноваться». Гомельский оценил четвёртый матч между ЦСКА и «Локомотивом»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», состоявшемся вчера, 20 мая.

«Это был совсем другой, не похожий на предыдущий, матч. Во-первых, «Локо» очень активно и очень удачно начали этот матч, и в первой четверти преимущество хозяев к середине достигало 12 очков. Нельзя сказать, что это такое, комфортное преимущество, гарантирующее победу, но поволноваться болельщиков ЦСКА игроки «Локо» заставили сильно.

После серии замен тренер ЦСКА Пистиолис поменял всю пятёрку, не сразу, постепенно. Игра выровнялась, но догнать у ЦСКА не получалось, потому что «Локомотив» не только хорошо нападал.

И только во второй четверти ЦСКА сумел разрыв сократить, а на последних секундах первой половины встречи даже выйти вперёд — 43:40. И третья четверть проходила в напряжённейшей борьбе. Был момент, когда «Локо» опять вышел вперёд.

Ну и в итоге в четвёртой четверти ЦСКА не просто вышел в вперёд, знаете, когда между командами разница две атаки, какая это уже разница? 12 очков было максимальное преимущество. И на последних минутах несколько промахов «Локомотива» сняли нервное напряжение с болельщиков армейцев», — сказал Гомельский в социальных сетях.