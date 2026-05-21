Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Заставили поволноваться». Гомельский оценил четвёртый матч между ЦСКА и «Локомотивом»

«Заставили поволноваться». Гомельский оценил четвёртый матч между ЦСКА и «Локомотивом»
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», состоявшемся вчера, 20 мая.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
20 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Мур - 18, Мартин - 9, Ищенко - 8, Темиров - 5, Хантер - 5, Квитковских - 3, Самойленко - 3, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Коновалов
ЦСКА: Кливленд - 13, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Уэйр - 11, Астапкович - 10, Ухов - 7, Митрович - 7, Курбанов - 5, Антонов - 4, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов

«Это был совсем другой, не похожий на предыдущий, матч. Во-первых, «Локо» очень активно и очень удачно начали этот матч, и в первой четверти преимущество хозяев к середине достигало 12 очков. Нельзя сказать, что это такое, комфортное преимущество, гарантирующее победу, но поволноваться болельщиков ЦСКА игроки «Локо» заставили сильно.

После серии замен тренер ЦСКА Пистиолис поменял всю пятёрку, не сразу, постепенно. Игра выровнялась, но догнать у ЦСКА не получалось, потому что «Локомотив» не только хорошо нападал.

И только во второй четверти ЦСКА сумел разрыв сократить, а на последних секундах первой половины встречи даже выйти вперёд — 43:40. И третья четверть проходила в напряжённейшей борьбе. Был момент, когда «Локо» опять вышел вперёд.

Ну и в итоге в четвёртой четверти ЦСКА не просто вышел в вперёд, знаете, когда между командами разница две атаки, какая это уже разница? 12 очков было максимальное преимущество. И на последних минутах несколько промахов «Локомотива» сняли нервное напряжение с болельщиков армейцев», — сказал Гомельский в социальных сетях.

Подробный обзор — на «Чемпионате»:
Капитан «Локомотива-Кубань» тащил на себе клуб. Но ЦСКА наказал за ошибки
Капитан «Локомотива-Кубань» тащил на себе клуб. Но ЦСКА наказал за ошибки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android