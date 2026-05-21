Лучший молодой игрок Единой лиги Ищенко подписал контракт с агентством Карри и Адетокунбо

Защитник «Локомотива-Кубань» и лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 Всеволод Ищенко заключил соглашение с американским агентством Octagon, сообщает пресс-служба компании в социальной сети Х.

«Рады приветствовать проспекта драфта НБА 2026 года Всеволода Ищенко в семье Octagon!» — говорится в публикации агентства.

Octagon входит в число крупнейших спортивных агентств мира, конкурируя с CAA, WME Sports и Klutch Sports. В баскетбольном направлении клиентами компании являются Стефен Карри, Яннис Адетокунбо и Бэм Адебайо, в Европе — Никола Милутинов и Андрей Зубков. Суммарно клиенты Octagon завоевали 11 титулов MVP и 12 чемпионств НБА.

21-летний Ищенко в этом сезоне увеличил игровое время вдвое (до 23 минут), утроил результативность (8,7 очка), реализовал 45,3% трёхочковых. На предстоящем драфте НБА он будет единственным представителем России.

