Мур — о поражении от ЦСКА: план был нанести удар первыми, у нас это хорошо получалось

Форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур прокомментировал поражение от ЦСКА в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (75:85).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
20 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Мур - 18, Мартин - 9, Ищенко - 8, Темиров - 5, Хантер - 5, Квитковских - 3, Самойленко - 3, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Коновалов
ЦСКА: Кливленд - 13, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Уэйр - 11, Астапкович - 10, Ухов - 7, Митрович - 7, Курбанов - 5, Антонов - 4, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов

«На самом деле не так просто удерживать такой импульс, когда он у тебя появляется. План был в том, чтобы нанести удар первыми. В первой четверти у нас это хорошо получалось, но удержать преимущество мы не смогли. Мы старались продолжать играть жёстко, но теперь нужно пересмотреть видео, всё проанализировать и понять, что пошло не так. Нам нужно выигрывать на следующей неделе — другого выбора у нас просто нет», — сказал Мур на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА повёл в серии 3-1. Хозяева выиграли первую четверть со счётом 29:21, но во второй гости перехватили инициативу (22:11) и ушли в отрыв. Патрик Миллер набрал 22 очка и восемь передач, Мур — 18 очков. У ЦСКА сразу пять игроков преодолели 10 очков, самым эффективным стал Ливио Жан-Шарль (12 очков, девять подборов). Пятый матч пройдёт в Москве.

