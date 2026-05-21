Мур — о поражении от ЦСКА: план был нанести удар первыми, у нас это хорошо получалось

Форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур прокомментировал поражение от ЦСКА в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (75:85).

«На самом деле не так просто удерживать такой импульс, когда он у тебя появляется. План был в том, чтобы нанести удар первыми. В первой четверти у нас это хорошо получалось, но удержать преимущество мы не смогли. Мы старались продолжать играть жёстко, но теперь нужно пересмотреть видео, всё проанализировать и понять, что пошло не так. Нам нужно выигрывать на следующей неделе — другого выбора у нас просто нет», — сказал Мур на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА повёл в серии 3-1. Хозяева выиграли первую четверть со счётом 29:21, но во второй гости перехватили инициативу (22:11) и ушли в отрыв. Патрик Миллер набрал 22 очка и восемь передач, Мур — 18 очков. У ЦСКА сразу пять игроков преодолели 10 очков, самым эффективным стал Ливио Жан-Шарль (12 очков, девять подборов). Пятый матч пройдёт в Москве.