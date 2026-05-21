Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский объяснил, почему «Локомотив» смог навязать борьбу ЦСКА в четвёртом матче

Гомельский объяснил, почему «Локомотив» смог навязать борьбу ЦСКА в четвёртом матче
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», состоявшемся вчера, 20 мая.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
20 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Мур - 18, Мартин - 9, Ищенко - 8, Темиров - 5, Хантер - 5, Квитковских - 3, Самойленко - 3, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Коновалов
ЦСКА: Кливленд - 13, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Уэйр - 11, Астапкович - 10, Ухов - 7, Митрович - 7, Курбанов - 5, Антонов - 4, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов

«Классный матч сыграл Миллер. Просто потрясающий. Во-вторых, очень удачно меняли друг друга центровые. Может быть, Хантер менее опасен в нападении был, но Хаджибегович же был активен. Агрессивная защита «Локо» поставила тренера Томовича в неприятное положение. Перебор фолов у ведущих игроков. Вроде Мартин, который особенно и не фолит, а в нападении очень нужен… И у него было три. И Хантер «вылетел» за пять.

Но это привычная вещь. Это защита на грани фола, всё-таки игроки должны приспосабливаться к манере судейства. И тройка судей, которая обслуживала этот матч, к жёсткой борьбе в защите отнеслась как-то с подозрением, и фолы выписывала», — сказал Гомельский в социальных сетях.

Читайте далее:
«Заставили поволноваться». Гомельский оценил четвёртый матч между ЦСКА и «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android