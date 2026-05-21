Гомельский объяснил, почему «Локомотив» смог навязать борьбу ЦСКА в четвёртом матче

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», состоявшемся вчера, 20 мая.

«Классный матч сыграл Миллер. Просто потрясающий. Во-вторых, очень удачно меняли друг друга центровые. Может быть, Хантер менее опасен в нападении был, но Хаджибегович же был активен. Агрессивная защита «Локо» поставила тренера Томовича в неприятное положение. Перебор фолов у ведущих игроков. Вроде Мартин, который особенно и не фолит, а в нападении очень нужен… И у него было три. И Хантер «вылетел» за пять.

Но это привычная вещь. Это защита на грани фола, всё-таки игроки должны приспосабливаться к манере судейства. И тройка судей, которая обслуживала этот матч, к жёсткой борьбе в защите отнеслась как-то с подозрением, и фолы выписывала», — сказал Гомельский в социальных сетях.