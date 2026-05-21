Гилджес-Александер объяснил провал в первом матче серии с «Сан-Антонио» в 1/2 плей-офф НБА
Чемпион НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер после победы над «Сан-Антонио Спёрс» (122:113) высказался о своих трудностях в первой игре серии.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 122
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
122 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Карузо - 17, Холмгрен - 13, Маккейн - 12, Уоллес - 12, Митчелл - 10, Хартенштайн - 10, Дорт - 8, Уильямс - 6, Уильямс - 4, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 25, Васселл - 22, Вембаньяма - 21, Харпер - 12, Джонсон - 10, Шампани - 8, Маклафлин - 6, Барнс - 5, Корнет - 4, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
— Это ваши слова, не мои, но начинает казаться, что первые матчи серии для вас — это что-то вроде игры на «пристрелку». Что изменилось для вас с прошлого матча до сегодняшнего?
— Нет, просто… просто я плохо играю, когда у меня слишком длинный перерыв. Думаю, дело только в этом. Не знаю. Наверное, мне нужно лучше проводить эти паузы, особенно во время плей-офф. Честно, не думаю, что причина в чём-то ещё, — заявил Гилджес-Александер на послематчевой пресс-конференции.
