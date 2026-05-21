Гилджес-Александер объяснил провал в первом матче серии с «Сан-Антонио» в 1/2 плей-офф НБА

Чемпион НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер после победы над «Сан-Антонио Спёрс» (122:113) высказался о своих трудностях в первой игре серии.

— Это ваши слова, не мои, но начинает казаться, что первые матчи серии для вас — это что-то вроде игры на «пристрелку». Что изменилось для вас с прошлого матча до сегодняшнего?

— Нет, просто… просто я плохо играю, когда у меня слишком длинный перерыв. Думаю, дело только в этом. Не знаю. Наверное, мне нужно лучше проводить эти паузы, особенно во время плей-офф. Честно, не думаю, что причина в чём-то ещё, — заявил Гилджес-Александер на послематчевой пресс-конференции.