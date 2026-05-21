Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Евролиге высказались о возможности допуска российских команд

В Евролиге высказались о возможности допуска российских команд
Комментарии

Президент Евролиги Деян Бодирога высказался о возможности возвращения к выступлениям в организации российских клубов.

«Мы следим за ситуацией, мониторим происходящее. Но на данный момент это все, что мы можем сказать», — приводит слова Бодирог ТАСС.

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Отметим, что в 2026 году Бодирога дважды посещал Россию, посетив Матч звёзд Единой лиги ВТБ и матч полуфинальной серии плей-офф между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Читайте далее:
«Финал четырёх» Евролиги — 2026: всё, что нужно знать о главном турнире в Европе «Финал четырёх» Евролиги — 2026: всё, что нужно знать о главном турнире в Европе
Первые после ЦСКА. Историческому достижению «Локомотива» в Евролиге — 10 лет Первые после ЦСКА. Историческому достижению «Локомотива» в Евролиге — 10 лет

«Тойота» показала эволюцию проекта робота-баскетболиста

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android