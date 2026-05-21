В Евролиге высказались о возможности допуска российских команд

Президент Евролиги Деян Бодирога высказался о возможности возвращения к выступлениям в организации российских клубов.

«Мы следим за ситуацией, мониторим происходящее. Но на данный момент это все, что мы можем сказать», — приводит слова Бодирог ТАСС.

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Отметим, что в 2026 году Бодирога дважды посещал Россию, посетив Матч звёзд Единой лиги ВТБ и матч полуфинальной серии плей-офф между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

