«Миннесота» может обменять Рэндла и драфт-пики на Кайри Ирвинга — Джейк Вайнбах

«Миннесота Тимбервулвз» рассматривается как потенциальный претендент на разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга в межсезонье, сообщает журналист Джейк Вайнбах в социальной сети Х.

По его данным, «Миннесота» может предложить пакет из Джулиуса Рэндла и драфт-пиков, чтобы поставить звёздного защитника в пару к Энтони Эдвардсу и усилить заднюю линию. Ранее Марк Стайн из The Stein Line сообщал, что команды лиги ожидают возможных переговоров по обмену Ирвинга этим летом.

34-летний Ирвинг пропустил весь сезон-2025/2026, восстанавливаясь после разрыва крестообразной связки. В сезоне-2024/2025 он набирал в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи в 50 матчах.