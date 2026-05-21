Владислав Перевалов покинул «Енисей» после двух сезонов

Российский защитник Владислав Перевалов покинул красноярский «Енисей», за который выступал с лета 2024 года.

В феврале 2025-го Перевалов стал победителем конкурса по броскам сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, обыграв в финале одноклубника Сергея Долинина.

«Хочу сказать огромное спасибо за эти два сезона — тренерам, докторам, болельщикам и каждому в этом клубе. Я очень рад быть частью этой команды, этих людей. С уважением отношусь к каждому игроку и всем, кто работал в клубе. Спасибо за поддержку и любовь — вы лучшие!» — приводит слова Перевалова пресс-служба команды.

