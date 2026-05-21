Гилджес-Александер – об отсутствии Джейлена Уильямса: мы выиграли важные игры без него

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер высказался об американском форварде Джейлене Уильямсе, восстанавливающемся после рецидива травмы колена.

«Очевидно, его отсутствие вредит. Но я по-прежнему верю в команду. Мы сыграли много игр без него. И выиграли важные игры без него. Я по-прежнему считаю, что мы может сделать свою работу. Но да, терять парня такого калибра, какая бы хорошая команда у вас не была, это плохо», — сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции.

Третий матч полуфинальной серии между «Оклахомой» и «Сан-Антонио» состоится 23 мая, начало – 3:30 мск.

