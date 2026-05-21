«Это было легко». Джузэнг – о 20 набранных очках в четвёртом матче с УНИКСом

Защитник «Зенита» американец Джонни Джузэнг прокомментировал победу команды в полуфинальной серий плей-офф с УНИКСом.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

«Что пошло не так в третьей четверти? Это длинная серия, тяжело сказать… Нужно пересмотреть игру. Такое случается. Нам нужно понять, как аспекты игры нам нужно улучшить. А они определённо есть. Мы немного отдохнём, а затем вернёмся к работе.

Моя результативность? В подавляющей части матча мы удерживали ритм, играли с задором, энергией, мои партнёры находили меня передачами, с тех позиций было легко забивать», — приводит слова Джузэнга пресс-служба ресурс СБГ Daily.

