«Это было легко». Джузэнг – о 20 набранных очках в четвёртом матче с УНИКСом

Защитник «Зенита» американец Джонни Джузэнг прокомментировал победу команды в полуфинальной серий плей-офф с УНИКСом.

«Что пошло не так в третьей четверти? Это длинная серия, тяжело сказать… Нужно пересмотреть игру. Такое случается. Нам нужно понять, как аспекты игры нам нужно улучшить. А они определённо есть. Мы немного отдохнём, а затем вернёмся к работе.

Моя результативность? В подавляющей части матча мы удерживали ритм, играли с задором, энергией, мои партнёры находили меня передачами, с тех позиций было легко забивать», — приводит слова Джузэнга пресс-служба ресурс СБГ Daily.

