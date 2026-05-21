Семён Антонов вышел на первое место в истории Единой лиги по блок-шотам

Форвард баскетбольного ЦСКА 36-летний Семён Антонов стал единоличным лидером по количеству блок-шотов за всю историю Единой лиги ВТБ.

В четвёртом полуфинальном матче с «Локомотивом-Кубань» (85:75) россиянин сделал два блок-шота и обошёл Сергея Моню (237 блок-шотов).

Третье место с 169 блок-шотами делят 38-летний Андрей Воронцевич из санкт-петербургского «Зенита» и белорус Артём Параховский. Замыкает пятёрку 31-летний центровой «Локомотива-Кубань» американец Винс Хантер (165).

Армейцы повели в серии 1/2 финала со счётом 3-1. Пятая игра состоится в субботу, 23 мая, в Москве.

