Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Семён Антонов вышел на первое место в истории Единой лиги по блок-шотам

Семён Антонов вышел на первое место в истории Единой лиги по блок-шотам
Комментарии

Форвард баскетбольного ЦСКА 36-летний Семён Антонов стал единоличным лидером по количеству блок-шотов за всю историю Единой лиги ВТБ.

В четвёртом полуфинальном матче с «Локомотивом-Кубань» (85:75) россиянин сделал два блок-шота и обошёл Сергея Моню (237 блок-шотов).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
20 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Мур - 18, Мартин - 9, Ищенко - 8, Темиров - 5, Хантер - 5, Квитковских - 3, Самойленко - 3, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Коновалов
ЦСКА: Кливленд - 13, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Уэйр - 11, Астапкович - 10, Ухов - 7, Митрович - 7, Курбанов - 5, Антонов - 4, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов

Третье место с 169 блок-шотами делят 38-летний Андрей Воронцевич из санкт-петербургского «Зенита» и белорус Артём Параховский. Замыкает пятёрку 31-летний центровой «Локомотива-Кубань» американец Винс Хантер (165).

Армейцы повели в серии 1/2 финала со счётом 3-1. Пятая игра состоится в субботу, 23 мая, в Москве.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил
Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android