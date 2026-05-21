Центровой УНИКСа Бингэм близок к переходу в «Басконию» — BasketNews

Испанская «Баскония» ведёт продвинутые переговоры с 25-летним американским центровым УНИКСа Маркусом Бингэмом. Об этом сообщает BasketNews.

Бингэм перешёл в УНИКС прошлым летом. У американца есть опция продления ещё на один сезон в Казани. Ранее уже появлялась информация об интересе к Бингэму со стороны израильского «Маккаби».

В текущем сезоне Бингэм выступает за УНИКС в Единой лиге, набирая в среднем 15,5 очка, 7,2 подбора, 1,1 передачи, 1,3 перехвата и 1,7 блок-шота за игру при высокой эффективности: 64% с двухочковой дистанции и 36,2% из-за дуги. Ранее центровой помог «Хапоэлю» из Тель-Авива выиграть Еврокубок в сезоне-2024/2025.