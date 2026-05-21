Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Нью-Йорка» Браун: постоянное давление на Хардена истощает его к концу игры

Тренер «Нью-Йорка» Браун: постоянное давление на Хардена истощает его к концу игры
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун рассказал, что использует стратегию времён работы в «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы сдержать разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Джеймса Хардена в финале Восточной конференции плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда я был в «Голден Стэйт» и мы играли с «Хьюстоном», мы считали, сколько раз Джеймс Харден ведёт мяч. Мы говорили нашим игрокам: он делает почти 1000 ведений за игру. Продолжайте встречать его на всей площадке и заставляйте вести мяч. Мы знали, что к концу игры это давление истощало его», — приводит слова Брауна New York Post.

Следующая встреча в этой серии состоится в ночь на 22 мая. «Нью-Йорк Никс» ведёт в серии со счётом 1-0.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сейчас читают:
У «Кливленда» запахло катастрофой. «Детройт» добился седьмой игры перед полуфиналом!
У «Кливленда» запахло катастрофой. «Детройт» добился седьмой игры перед полуфиналом!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android