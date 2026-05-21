Тренер «Нью-Йорка» Браун: постоянное давление на Хардена истощает его к концу игры

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун рассказал, что использует стратегию времён работы в «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы сдержать разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Джеймса Хардена в финале Восточной конференции плей-офф НБА.

«Когда я был в «Голден Стэйт» и мы играли с «Хьюстоном», мы считали, сколько раз Джеймс Харден ведёт мяч. Мы говорили нашим игрокам: он делает почти 1000 ведений за игру. Продолжайте встречать его на всей площадке и заставляйте вести мяч. Мы знали, что к концу игры это давление истощало его», — приводит слова Брауна New York Post.

Следующая встреча в этой серии состоится в ночь на 22 мая. «Нью-Йорк Никс» ведёт в серии со счётом 1-0.