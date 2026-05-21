Леброн Джеймс рассказал о мотивации продолжать карьеру в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что главным мотивом для него в случае продолжения карьеры в 24-м сезоне НБА будет победа — независимо от того, за какую команду он будет выступать.

«Потому что ты хочешь каждый день с радостью идти на работу. Ты хочешь быть взволнованным тем, чтобы выигрывать день. И быть рядом с группой парней, которые чувствуют то же самое, и стараться не делать шагов назад. Нужно понимать, что сезон — это долгий марафон, но те строительные блоки на протяжении сезона важны, когда ты выходишь на спринт, которым является постсезон. Так что да, я никуда не ухожу. Это будет начало 24-го сезона или что-то вроде того», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

Джеймс провёл 23-й сезон в карьере и 19-й плей-офф. Этим летом он станет неограниченно свободным агентом, и его решение — завершить карьеру или продолжить выступления в 24-м сезоне — остаётся одной из главных интриг межсезонья.

Вся интрига — в контракте Леброна. В НБА куда важнее понять его реальную цену
