Экс-тренер «Далласа» Кидд поддерживал обмен Дончича в «Лейкерс» — Чарания

Инсайдер ESPN Шамс Чарания сообщил, что бывший главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд поддерживал решение руководства клуба обменять словенского разыгрывающего Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» в феврале 2025 года.

«Масаи Уджири имеет полномочия делать всё, что захочет, в плане направления этой команды. Насколько мне известно, Джейсон Кидд в той или иной степени поддерживал обмен Луки Дончича. Это полная перезагрузка всей организации», — приводит слова Чарании Pat McAfee Show.

Кидд был уволен из «Далласа» 20 мая. Сезон-2025/2026 стал одним из худших для «Далласа» за последние годы. Команда завершила регулярный чемпионат с балансом 26 побед и 56 поражений, заняв лишь 12-е место в Западной конференции и оставшись за пределами плей-офф.