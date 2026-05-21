Центровой УНИКСа Рейнольдс высказался о пятом матче серии с «Зенитом»

Американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча пройдёт 22 мая в Казани, счёт в серии — 3-1 в пользу петербургской команды.

«В пятницу точно будет очень напряжённая игра. Счёт в полуфинале — 3-1 в пользу наших соперников, но мы очень хотим вернуться в серию. Всё будет зависеть от того, как мы сконцентрируемся на деталях. Нам следует быть внимательными, сосредоточиться на защите и, что самое важное, реализовать свои броски. Собираемся играть агрессивно и выложиться на площадке по максимуму», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба УНИКСа.