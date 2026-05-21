Тренер УНИКСа Перасович: верим, что сможем изменить ход серии с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» в Казани. Встреча пройдёт 22 мая в Казани, счёт в серии — 3-1 в пользу петербургской команды.

«Мы имеем те результаты, которые имеем. Однако по-прежнему верим, что можем изменить ход полуфинальной серии. Для этого завтра нам предстоит сделать важный шаг. Готовимся показать хорошую игру в пятницу. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуться в Санкт-Петербург», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанского клуба.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.