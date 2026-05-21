Моня поздравил Семёна Антонова, который обошёл его по блок-шотам в истории Единой лиги

Российский форвард ЦСКА Семён Антонов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству блок-шотов. В четвёртом полуфинальном матче с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» он оформил два блок-шота и превзошёл достижение легендарного баскетболиста Сергея Мони.

Экс-игрок сборной России Моня отреагировал на новость в социальных сетях, поздравив капитана армейцев.

Сергей Моня — чемпион Европы 2007 года. Принимал участие в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Рекордсмен баскетбольного клуба «Химки» по числу проведённых встреч. Моня завершил игровую карьеру в 2023 году.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.