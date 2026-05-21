Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Моня поздравил Семёна Антонова, который обошёл его по блок-шотам в истории Единой лиги

Моня поздравил Семёна Антонова, который обошёл его по блок-шотам в истории Единой лиги
Комментарии

Российский форвард ЦСКА Семён Антонов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству блок-шотов. В четвёртом полуфинальном матче с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» он оформил два блок-шота и превзошёл достижение легендарного баскетболиста Сергея Мони.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
20 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
75 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 22, Мур - 18, Мартин - 9, Ищенко - 8, Темиров - 5, Хантер - 5, Квитковских - 3, Самойленко - 3, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Коновалов
ЦСКА: Кливленд - 13, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Уэйр - 11, Астапкович - 10, Ухов - 7, Митрович - 7, Курбанов - 5, Антонов - 4, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов

Экс-игрок сборной России Моня отреагировал на новость в социальных сетях, поздравив капитана армейцев.

Фото: Страница ПБК ЦСКА в соцсетях

Сергей Моня — чемпион Европы 2007 года. Принимал участие в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Рекордсмен баскетбольного клуба «Химки» по числу проведённых встреч. Моня завершил игровую карьеру в 2023 году.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.

Сейчас читают:
«Люди не верят в завтрашний день». Ерёмин высказался о проблемах российского баскетбола
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android