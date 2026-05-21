Экс-защитник ЦСКА Де Коло: просто наслаждаюсь моментом. Это мой последний «Финал четырёх

Двукратный чемпион Евролиги, MVP 2016 года и бывший защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло перед «Финалом четырёх» Евролиги поделился эмоциями от того, что этот турнир станет для него последним в карьере.

«Я уже говорил, что это будет мой последний сезон. И когда у меня появилась возможность присоединиться к «Фенербахче», это был отличный шанс для меня. Я много говорил об этом с женой, и мы были на одной волне. У нас большие цели в «Фенербахче», и это большая мотивация для меня. Так что быть здесь, на этом «Финале четырёх», — прекрасное чувство. Но, как я говорю всем, и я помню, как говорил с Чачо [Серхио Родригесом] о том, чтобы наслаждаться последним моментом, я просто наслажусь моментом, потому что я — Нандо Де Коло.

Если я серьёзно отношусь к тому, что делаю, если я всё ещё тот профессиональный игрок, каким был на протяжении всей карьеры, именно так я и буду наслаждаться этим «Финалом четырёх» и сделаю всё, чтобы выполнить работу правильно», — приводит слова Де Коло Basket News.

4 января 2026 года Де Коло вернулся в «Фенербахче» после двух сезонов в АСВЕЛе. Из-за травмы икроножной мышцы он провёл за турецкий клуб в Евролиге лишь 12 матчей, но сохранил высокую эффективность: 10,9 очка, 2,3 передачи в среднем за игру.

Выступая за ЦСКА с 2014 по 2019 год, он помог команде выиграть Евролигу в 2016 и 2019 годах, а также пять раз подряд выходил в «Финал четырёх». В 2025 году его включили в символическую сборную 25-летия Евролиги.