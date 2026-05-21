Экс-тренер «Далласа» Кидд попрощался с командой

Бывший главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд опубликовал прощальное письмо после увольнения из клуба.

«Оценивая будущее нашей баскетбольной программы, мы считаем, что сейчас правильный момент для нового направления нашей команды. У нас высокие ожидания от этой франшизы и ответственность за построение баскетбольной организации, способной постоянно бороться за чемпионство. Мы проведём тщательный, дисциплинированный поиск нашего следующего главного тренера и продолжим оценивать весь персонал баскетбольных операций, чтобы гарантировать, что конкурируем на уровне, которого ожидают и заслуживают болельщики «Маверикс», — написал Кидд на своей странице в социальной сети Х.

Кидд был уволен из клуба 20 мая. Сезон-2025/2026 стал одним из худших для «Далласа» за последние годы. Команда завершила регулярный чемпионат с балансом 26 побед и 56 поражений, заняв лишь 12-е место в Западной конференции и оставшись за пределами плей-офф.

