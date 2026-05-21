Джейлен Браун может перейти в «Атланту Хоукс» или «Лос-Анджелес Клипперс» — Голдберг

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун может оказаться в «Атланте Хоукс» или «Лос-Анджелес Клипперс» в результате потенциального трёхстороннего обмена с участием «Милуоки Бакс» и их лидера Янниса Адетокунбо.

«Самый реалистичный путь, который я видел, — это трёхсторонняя сделка. Джейлен Браун уходит в какое-то третье место. В качестве возможных вариантов назывались «Атланта» или «Клипперс». Яннис переходит в «Селтикс», а «Бакс» получают комбинацию из премиальных пиков драфта, например, пятый выбор от «Клипперс» или кучу молодых игроков и дополнительные пики от «Хоукс». Я сильно сомневаюсь, что «Бакс» согласятся на прямой обмен Янниса на Брауна один на один», — рассказал аналитик НБА Алекс Голдберг в подкасте Third Apron.

Всё серьёзнее, чем кажется. Кто виноват в провале «Бостона»?
