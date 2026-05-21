Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын генменеджера «Лейкерс»: отец унаследовал ужасную команду и совершил исторический обмен

Сын генменеджера «Лейкерс»: отец унаследовал ужасную команду и совершил исторический обмен
Комментарии

Дурхэм Пелинка, сын генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки, выступил в защиту отца после комментариев под видео на YouTube, в которых пользователи критиковали его работу.

«Эй, чувак… это мой папа. Могу быть предвзят, но мы выиграли титул в 2020 году, отец унаследовал ужасную команду с одними из худших контрактов в лиге на тот момент. Также совершили довольно исторический обмен, и в этом году состав был хорош… Маркус Смарт был безумен. Люк Кеннард был настоящим, а Руи выдал блестящий постсезон. Думаю, мы дали бы бой «Тандер», если бы лучший игрок мира оказался здоров», — написал Пелинка-младший в ответ на один из комментариев под видео на YouTube.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Читайте далее:
Что нужно «Оклахоме», чтобы остановить «Сан-Антонио» и Виктора Вембаньяму
Что нужно «Оклахоме», чтобы остановить «Сан-Антонио» и Виктора Вембаньяму
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android