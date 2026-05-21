Сын генменеджера «Лейкерс»: отец унаследовал ужасную команду и совершил исторический обмен

Дурхэм Пелинка, сын генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки, выступил в защиту отца после комментариев под видео на YouTube, в которых пользователи критиковали его работу.

«Эй, чувак… это мой папа. Могу быть предвзят, но мы выиграли титул в 2020 году, отец унаследовал ужасную команду с одними из худших контрактов в лиге на тот момент. Также совершили довольно исторический обмен, и в этом году состав был хорош… Маркус Смарт был безумен. Люк Кеннард был настоящим, а Руи выдал блестящий постсезон. Думаю, мы дали бы бой «Тандер», если бы лучший игрок мира оказался здоров», — написал Пелинка-младший в ответ на один из комментариев под видео на YouTube.