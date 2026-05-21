Тренер «Панатинаикоса» Атаман опроверг слухи о своём уходе из клуба

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман опроверг слухи о своём уходе из клуба и заявил, что новая цель команды — победа в греческой лиге.

«Я очень разочарован тем, что мы не смогли остаться в «Финале четырёх». Новая цель — титул в греческой лиге. Всё, что пишут в СМИ, — сказки и часть попытки создать впечатление, направленное против нашего единства и сплочённости. Всё нормально», — приводит слова Атамана BasketNews.

Cлухи вокруг возможного ухода тренера начали появляться после вылета «Панатинаикоса» из плей-офф Евролиги: команда проиграла серию «Валенсии» (2-3) и не попала в «Финал четырёх» в Афинах.

