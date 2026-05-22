Слэйтер: Адетокунбо не перейдёт в «Голден Стэйт»

Журналист ESPN Энтони Слэйтер сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» не входят в число главных претендентов на обмен форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в межсезонье.

«Я думаю, что «Голден Стэйт» сейчас не в первой, не во второй и не в третьей линии в плане пакетов, которые наиболее привлекательны для «Милуоки» по обмену Янниса Адетокунбо. Думаю, он туда не перейдёт», — приводит слова Слэйтера Basket News.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

