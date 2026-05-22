Форвард «Олимпиакоса» Везенков высказался о формате «Финала четырёх» Евролиги

Болгарский форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков перед 1/2 «Финала четырёх» в Афинах высказался о формате турнира, а также об игре на площадке принципиального соперника — «Панатинаикоса».

«С одной стороны, в этом формате есть интрига, и мы её приняли. Если смотреть на это совершенно прямо, звучит немного несправедливо, что девять месяцев усилий оцениваются в одной игре, но мы знаем, с чем сталкиваемся, и готовы к этому. По какой-то причине они считаются лучшей защитой, и чтобы играть против них, нужно иметь одинаковый уровень энергии на обеих сторонах площадки.

Мы приезжаем в зал, где обычно атмосфера враждебна против нас, однако на этот раз мы увидим нечто другое. Это не должно на нас влиять. Мы смотрим на это как на классический полуфинал, за исключением того, что на нашей стороне будет больше болельщиков. Поначалу это было немного странно, но как профессионалы с многолетним стажем мы были бы так же сосредоточены, даже если бы нас заперли в отеле в Афинах или где-то ещё. Что меняется, так это то, что мы будем чувствовать себя как дома», — приводит слова Везенкова Basket News.