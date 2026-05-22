Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Олимпиакоса» Везенков высказался о формате «Финала четырёх» Евролиги

Форвард «Олимпиакоса» Везенков высказался о формате «Финала четырёх» Евролиги
Комментарии

Болгарский форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков перед 1/2 «Финала четырёх» в Афинах высказался о формате турнира, а также об игре на площадке принципиального соперника — «Панатинаикоса».

Евролига . Semi Finals. 1-й тур
22 мая 2026, пятница. 18:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С одной стороны, в этом формате есть интрига, и мы её приняли. Если смотреть на это совершенно прямо, звучит немного несправедливо, что девять месяцев усилий оцениваются в одной игре, но мы знаем, с чем сталкиваемся, и готовы к этому. По какой-то причине они считаются лучшей защитой, и чтобы играть против них, нужно иметь одинаковый уровень энергии на обеих сторонах площадки.

Мы приезжаем в зал, где обычно атмосфера враждебна против нас, однако на этот раз мы увидим нечто другое. Это не должно на нас влиять. Мы смотрим на это как на классический полуфинал, за исключением того, что на нашей стороне будет больше болельщиков. Поначалу это было немного странно, но как профессионалы с многолетним стажем мы были бы так же сосредоточены, даже если бы нас заперли в отеле в Афинах или где-то ещё. Что меняется, так это то, что мы будем чувствовать себя как дома», — приводит слова Везенкова Basket News.

Сейчас читают:
Полиция явилась на матч Евролиги из-за одиозной выходки владельца клуба. Он перешёл черту Полиция явилась на матч Евролиги из-за одиозной выходки владельца клуба. Он перешёл черту
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android