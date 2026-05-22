«Нью-Йорк» снова победил «Кливленд» в плей-офф НБА и повёл 2-0 в серии

Завершился второй матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 109:93. Счёт в серии 2-0 в пользу «Нью-Йорка».

В составе «Нью-Йорка» защитник команды Джош Харт набрал наибольшее количество очков — 26. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 18 очков, 13 подборов.

Лучшую результативность в «Кливленде» показал защитник Донован Митчелл — 26 очков. В активе центрового Джарретта Аллена также дабл-дабл: 13 очков, 10 подборов.

Следующий матч между командами состоится 24 мая в Кливленде.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».