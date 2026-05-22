Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Нью-Йорк Никс — Кливленд Кавальерс, результат матча 22 мая 2026, счет 109:93, плей-офф НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» снова победил «Кливленд» в плей-офф НБА и повёл 2-0 в серии
Комментарии

Завершился второй матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 109:93. Счёт в серии 2-0 в пользу «Нью-Йорка».

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 93
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Харт - 26, Брансон - 19, Бриджес - 19, Таунс - 18, Ануноби - 14, Макбрайд - 5, Кларксон - 4, Робинсон - 4, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Шамет, Диавара, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Харден - 18, Мобли - 14, Аллен - 13, Страс - 5, Меррилл - 4, Шрёдер - 4, Тайсон - 4, Уэйд - 3, Томлин - 2, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор

В составе «Нью-Йорка» защитник команды Джош Харт набрал наибольшее количество очков — 26. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 18 очков, 13 подборов.

Лучшую результативность в «Кливленде» показал защитник Донован Митчелл — 26 очков. В активе центрового Джарретта Аллена также дабл-дабл: 13 очков, 10 подборов.

Следующий матч между командами состоится 24 мая в Кливленде.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
