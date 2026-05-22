Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Леброн Джеймс рассказал, когда примет решение о своём будущем

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что пока не определился с тем, продолжит ли карьеру и сыграет ли 24-й сезон в НБА.

«Я пока просто наслаждаюсь моментом и не тороплюсь. Я об этом даже особо не думал. Понятно, что я свободный агент и могу сам определять своё будущее — остаться с «Лейкерс» или перейти в другую команду.

Но я пока не дошёл до этого этапа. Думаю, где‑то в конце июня — когда откроется рынок свободных агентов, и по мере того, как будет идти июль, а может, и в августе, мы начнём примерно понимать, как может выглядеть моё будущее», — заявил Джеймс в рамках своего подкаста Mind the Game.

По словам Джеймса, при принятии решения он будет руководствоваться двумя причинами: ему нужно место, где он будет чувствовать себя комфортно, а также то место, где его семья будет чувствовать себя комфортно. Сезон-2025/2026 стал для Джеймса 23-м сезоном в карьере и 19-м в плей-офф.

