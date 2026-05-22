Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
В Челябинской области автобус с пермской баскетбольной командой попал в смертельное ДТП

В Челябинской области произошло серьёзное ДТП с участием автобуса, перевозившего баскетбольную команду «Бионорд Про» из Перми. Об аварии сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3×3. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки с ушибами и лёгкими травмами были доставлены в больницу. Им оказана помощь. Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень находится на связи с коллегами из Челябинской области», — написал Махонин в мессенджере «Макс».

Обстоятельства аварии и точные причины ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

