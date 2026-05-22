Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Евролига: расписание матчей 1/2 финала на 22 мая, календарь, таблица

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Евролиги 22 мая
С 22 по 24 мая будет проходить «Финал четырёх» Евролиги. Игры будут проводиться в Афинах (Греция). Сегодня, 22 мая, запланированы две полуфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Евролиги 22 мая:

18:00 мск — «Фенербахче» — «Олимпиакос»;
21:00 мск — «Валенсия» — «Реал».

Финальный матч между победителями каждой пары состоится 24 мая в 21:00 мск.

Действующим чемпионом Евролиги является «Фенербахче», который в решающем матче минувшего сезона обыграл «Монако» со счётом 81:70. Бронзу завоевал «Олимпиакос», одолевший другой греческий клуб, «Панатинаикос», — 97:93.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
