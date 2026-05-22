УНИКС — «Зенит»: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 22 мая, в Казани состоится пятый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между местным УНИКСом и петербургским «Зенитом».

Трансляция события будет доступна на телеплатформе Okko. Также трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир матча будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте».

«Зенит» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-1.

Напомним, на стадии 1/4 финала плей-офф «Зенит» со счётом 3-1 в серии обыграл екатеринбургский «Уралмаш». УНИКС в четвертьфинале со счётом 3-0 в серии одолел московскую МБА-МАИ.

«Тойота» показала эволюцию проекта робота-баскетболиста