Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Парма» сделала заявление после ДТП со смертельным исходом

Баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» опубликовал заявление о дорожно-транспортном происшествии с участием пермской баскетбольной команды «Бионорд Про».

«Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды «Бионорд Про». Парни возвращались из Магнитогорска после победы в третьем «Мастере» Тандема WINLINE чемпионата России по баскетболу 3х3.К сожалению, водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Выражаем соболезнования родственникам и близким. Оператор Денис Обметкин, который возвращался из Магнитогорска вместе с нашей командой, прооперирован в больнице города Златоуста. Все игроки с ушибами и лёгкими травмами были доставлены в больницу. Парням была оказана помощь, сейчас все на ногах. Уже сегодня ребята на поезде возвращаются в Пермь», — говорится в заявлении пермского клуба.

