«Олимпиакос» — «Фенербахче»: во сколько начало матча 1/2 финала Евролиги, где смотреть

В пятницу, 22 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится первый игровой день «Финала четырёх», в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием греческого коллектива «Олимпиакос» из Пирея и турецкого клуба «Фенербахче». Игра начнётся в 18:00 мск.

На стадии 1/4 финала «Олимпиакос» уверенно разобрался с «Монако», обыграв монегасков со счётом 3-0. «Фенербахче» встречался с литовским «Жальгирисом», который прошёл со счётом 3-1.

Во второй полуфинальной паре путёвку в финал разыграют два испанских клуба — «Валенсия», прошедшая «Панатинаикос» (3-2) и «Реал» Мадрид, обыгравший «Хапоэль» из Тель-Авива (3-1).