НБА: результаты матчей плей-офф на 22 мая

В ночь на 22 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй тур игрового дня 1/2 финала плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

НБА. Результаты игр плей-офф на 22 мая:

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 109:93.

«Нью-Йорк» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третий матч пройдёт в Кливленде в ночь на 24 мая.

В финале Западной конференции играют «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». В этой серии счёт равный — 1-1.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим чемпионом НБА.