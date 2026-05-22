Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Владелец «Кливленда» обратился к команде после 2 поражений кряду в 1/2 финала плей-офф НБА

Владелец «Кливленда» обратился к команде после 2 поражений кряду в 1/2 финала плей-офф НБА
Владелец «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт обратился к команде после двух поражений в финале Восточной конференции от «Нью-Йорк Никс» (0-2).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы делали это раньше. Доведите серию до седьмой игры. Вперёд, «Кливленд Кавальерс»!» — приводит слова Гилберта портал Basket News.

«Кливленд» проиграл первый матч в овертайме (104:115) ОТ, а затем уступил во втором (93:109). Ранее в первом раунде «Кавальерс» также уступали «Детройт Пистонс» 0-2, но выиграли серию в седьмом матче. Серия переезжает в Кливленд, где состоятся третья и четвёртая игры.

В последние два сезона «Кливленд» проигрывал во втором раунде и не выходил в финал конференции с 2018 года.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
