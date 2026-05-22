Сборная России по баскетболу 3х3 начала подготовку к первому за пять лет турниру ФИБА

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 (U21) впервые с сентября 2021 года начнёт подготовку к официальному турниру под эгидой ФИБА. Команда выступит в Лиге наций. Об этом сообщается в телеграм-канале «Сборные 3х3».

«Сегодня особенный день. Впервые за пять лет сборная начала готовиться к официальным соревнованиям FIBA 3х3. Последний раз сборные России 3х3 играли официально в сентябре 2021 года — в финале Лиги наций.

Мужская сборная Дмитрия Зимина заняла третье место, а страну представляли Никита Падун, Андрей Киселёв, Глеб Суворов и Михаил Ермилов. Лига наций ждёт нас и сейчас. С неё мы начнём. На этот раз в категории U21. За время нашего отсутствия игра поменялась, и сейчас нам предстоит понять, где мы в ней», — говорится в сообщении.