Баркли — о трансляциях матчей НБА: болельщики не знают, когда идут игры

Легенда НБА Чарльз Баркли раскритиковал комиссара лиги Адама Сильвера и руководство НБА за слишком сложную и запутанную систему трансляций матчей.

«Я думаю, Адаму Сильверу нужно взять это под контроль. Прямо сейчас игры слишком разрознены. NBC, Peacock, Amazon — я считаю, что мы проявили неуважение к болельщикам. Они не знают, когда идут игры. Я просто думаю, что это очень несправедливо по отношению к болельщикам», — сказал Баркли в подкасте Si Media.

Напомним, сезон-2025/2026 стал первым годом действия нового медиасоглашения НБА. Национальные трансляции теперь распределены между ABC, ESPN, NBC, Peacock и Amazon Prime Video, а также доступны через NBA TV, NBA League Pass и местные телеканалы.