Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Кириленко назвал ужасающей аварию с командой «Бионорд Про»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал ужасающей аварию с пермской командой «Бионорд Про» и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Узнал про этот ужасающий случай от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Насколько я знаю, игроки команды «Бионорд Про» чувствуют себя нормально, если в таких ситуациях можно использовать такое слово. Скорейшего выздоровления всем. А также мои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Авария произошла на территории Челябинской области. Водитель автобуса, в котором ехали баскетболисты, погиб. Игроки получили ушибы и лёгкие травмы, были доставлены в больницу и получили медицинскую помощь. Спортсмены находятся в гостинице и готовятся отправиться обратно в Пермь на поезде.

