Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

В РФБ заявили, что готовы помочь попавшей в аварию команде «Бионорд Про»

Генеральный секретарь, исполнительный директор Российской федерации баскетбола Владимир Дячок заявил, что РФБ готова помочь всем необходимым пермской команде «Бионорд Про», попавшей в аварию в Челябинской области.

«Ужасная новость пришла из Челябинской области. Пермская команда «Бионорд Про» возвращалась с победного для себя турнира в Магнитогорске и попала в тяжёлую автомобильную аварию. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал у себя первую информацию, Российская федерация баскетбола внимательно следит за происходящим и готова помочь всем необходимым. Поговорили со Стасом Шаровым, он сказал, что игроки чувствуют себя нормально. Надеюсь, что ребята скоро вернутся на паркет», — приводит слова Дячка ТАСС.

В Челябинской области автобус с пермской баскетбольной командой попал в смертельное ДТП
