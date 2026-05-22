Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием команды «Бионорд Про»

Следственные органы СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием пермской баскетбольной команды «Бионорд Про». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данному факту следователем следственного отдела по городу Златоуст СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», — говорится в заявлении.

По предварительным данным следствия, в пятницу утром на трассе М-5 «Урал» вблизи Златоуста водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса погиб, пассажирам автобуса и грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь. Команда возвращалась с турнира по баскетболу 3×3 из Магнитогорска.

