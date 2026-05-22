Валенсия Баскет — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Шаманич — о пятом матче серии с УНИКСом: надеемся, что сможем победить и завершить серию

Шаманич — о пятом матче серии с УНИКСом: надеемся, что сможем победить и завершить серию
Центровой «Зенита» Лука Шаманич поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча пройдёт 22 мая в Казани.

— После такой мощной поддержки родных трибун вы готовы к выезду в Казань?
— Да, в прошлом матче у нас была действительно отличная поддержка болельщиков. И мы в ожидании завтрашней игры. Надеемся, что сможем победить и завершить серию.

— Расскажите, как вы ментально готовитесь к этому на данный момент решающему матчу?
— Если честно, тяжело играть против одной и той же команды четыре или пять раз в плей-офф. За весь год это будет уже 11-я встреча с ними. Мы знаем их, они знают нас, и я считаю, что самое важное здесь — быть стабильными и жёсткими.

— Что вы можете сказать о своей роли в этой серии?
— Моя задача — выходить на паркет, играть энергично, стараться соответствовать их силовой борьбе под кольцом, потому что там они сильнее всего. Рейнольдс и Бингэм — очень сильные игроки. Думаю, сдерживать их и справляться с этой физической борьбой, как я уже сказал, это моя главная работа сейчас», — приводит слова Шаманича официальный сайт «Зенита».

Петербургский клуб находится в шаге от выхода в финал, лидируя в серии со счётом 3-1.

Борьба до конца и феноменальная игра лидеров. «Зенит» на зубах одолел УНИКС
