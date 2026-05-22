Разыгрывающий Михаил Ведищев покидает «Енисей»

Красноярский «Енисей» объявил об уходе российского разыгрывающего Михаила Ведищева. Игрок выступал за команду на правах аренды из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе «Енисея» Ведищев принял участие в 41 матче, проводя на площадке в среднем 13 минут. Его средние показатели составили 4,4 очка, 1,1 подбора, 2,2 передачи и 0,2 перехвата за игру.

Ведищев присоединился к красноярской команде перед стартом сезона-2025/2026.

Красноярский «Енисей» занял восьмое место в прошедшем регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф Единой лиги команда уступила московскому ЦСКА (3-0 в серии).